На території України постійно перебувають 50 російських снайперів, фото: «На самом деле»

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На Донбасі активно діють російські снайперські підрозділи. Територія України стала полігоном для випробовування новітньої російської снайперської зброї.

На території України постійно перебувають близько 50 російських снайперів — снайперські групи збройних сил РФ, ФСБ та інших силових структур. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зазначається, що метою цих снайперських груп є відпрацювання найбільш важливих завдань та підвищення їх бойового досвіду із застосування снайперського озброєння в сучасних конфліктах.

Такі групи здебільшого заходять на територію України на короткий час.

Крім того, за даними розвідки, штатні снайпери почали з 2016 року з’являтися у базованих на території Донецької та Луганської областей 1-му та 2-му армійських корпусах російського-терористичних військ.

За нашими даними, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів, — зазначають у ГУР.

За інформацією розвідки, снайперів бойовиків почали тренувати у 2015 році на території Росії — у Ростовській області та Краснодарському краї, зокрема на полігон «Молькіно». З 2016 року снайперів бойовиків тренують на окупованій території Донбасу.

У ГУР зазначають, що російські снайпери застосовують, як правило, новітню та експериментальну снайперську зброю, в той час як у снайперів бойовиків на озброєнні «класична» гвинтівка Драгунова.

Нагадаємо, 10 лютого снайпер російсько-терористичних військ убив українського військового біля Горлівки.