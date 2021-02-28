1 березня відзначають Всесвітній день імунітету, фото: Сургутская городская клиническая поликлиника №5

https://racurs.ua/ua/n151064-1-bereznya-svyatkuut-den-imunitetu-ta-den-cyvilnoyi-oborony.html

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1 березня святкують Всесвітній день імунітету. Це свято відзначається з 2002 року за ініціативою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), його мета — залучення уваги громадськості до проблем, пов’язаних з поширеністю різних імунних захворювань, а також до збереження та зміцнення імунітету загалом.

Також 1 березня відзначають Всесвітній день цивільної оборони, запроваджений за рішенням Генасамблеї ООН у 1991 році. Цю дату обрано, оскільки 1 березня 1972 року Міжнародна організація цивільної оборони отримала статус міжурядової організації та набрав чинності її статут, який схвалили 18 держав.

Мета цього свята — пропаганда важливості цивільної оборони та підвищення рівня поінформованості про заходи, які вживаються в разі нещасних випадків та стихійних лих. Також цього дня відзначаються зусилля та досягнення національних служб, відповідальних за боротьбу з лихами, вшановують пам’ять жертв.

У народі 1 березня відзначали Ярилів день, пов’язаний зі слов’янським богом Сонця Ярилом. Цього дня традиційно проводжали зиму і зустрічали весну, а в давнину також відзначали і початок нового року.

Народні прикмети: