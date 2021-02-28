1 марта отмечается Всемирный день иммунитета, фото: Сургутская городская клиническая поликлиника №5

https://racurs.ua/n151064-1-marta-otmechaetsya-den-immuniteta-i-den-grajdanskoy-oborony.html

Ракурс

1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Этот праздник отмечается с 2002 года по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), его цель — привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с распространенностью различных иммунных заболеваний, а также к сохранению и укреплению иммунитета в целом.

Также 1 марта отмечают Всемирный день гражданской обороны, введенный по решению Генассамблеи ООН в 1991 году. Эта дата выбрана, поскольку 1 марта 1972 года Международная организация гражданской обороны получила статус межправительственной организации и вступил в силу ее устав, который одобрили 18 государств.

Цель этого праздника — пропаганда важности гражданской обороны и повышение уровня осведомленности о мерах, принимаемых в случае несчастных случаев и стихийных бедствий. Также в этот день отмечаются усилия и достижения национальных служб, ответственных за борьбу с бедствиями, чтят память жертв.

В народе 1 марта отмечали Ярилов день, связанный со славянским богом Солнца Ярилой. В этот день традиционно провожали зиму и встречали весну, а в древности также отмечали и начало нового года.

Народные приметы: