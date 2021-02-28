Агрессивное поведение кота прервало пассажирский рейс в Судане, фото: Tomi Tapio

https://racurs.ua/n151067-agressivnyy-kot-zastavil-posadit-passajirskiy-samolet-v-sudane-smi.html

Ракурс

Пассажирский самолет, следовавший из столицы Судана Хартума в столицу Катара города Доха был вынужден прервать полет из-за агрессивное поведения кота, который неизвестно как забрался на борт.

Спустя 30 минут после начала полета кот неожиданно появился в кабине пилотов и начал мешать управлять самолетом, в частности пытался наброситься на капитана, из-за чего тот решил вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает местное издание «Ас-Судани» со ссылкой на источник среди членов экипажа.

Вероятно, кот пробрался в самолет, когда тот стоял в ангаре перед полетом в Доху.

Самолет, на котором произошел этот инцидент, принадлежит компании Tarco — одной из крупнейших авиакомпаний Судана, которая базируется в Хартуме.

Напомним, недавно авиакомпания Air New Zealand из-за перегрузки самолета сняла с рейса кота, для которого было забронировано место. В компании впоследствии этот инцидент объяснили ошибкой агента по наземному обслуживанию.