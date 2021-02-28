Агресивна поведінка кота перервала пасажирський рейс у Судані, фото: Tomi Tapio

https://racurs.ua/ua/n151067-agresyvnyy-kit-zmusyv-posadyty-pasajyrskyy-litak-u-sudani-zmi.html

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Пасажирський літак, який прямував зі столиці Судану Хартума до столиці Катару міста Доха був змушений перервати політ через агресивну поведінку кота, який невідомо як забрався на борт.

Через 30 хвилин після початку польоту кіт несподівано з’явився у кабіні пілотів і почав заважати керувати літаком, зокрема намагався накинутися на капітана, через що той вирішив повернутися в аеропорт вильоту. Про це повідомляє місцеве видання «Ас-Судані» з посиланням на джерело серед членів екіпажу.

Ймовірно, кіт пробрався у літак, коли той стояв у ангарі перед польотом до Дохи.

Літак, на якому стався цей інцидент, належить компанії Tarco — одній з найбільших авіакомпаній Судану, яка базується у Хартумі.

Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія Air New Zealand через перевантаження літака зняла з рейсу кота, для якого було заброньоване місце. У компанії згодом цей інцидент пояснили помилкою агента з наземного обслуговування.