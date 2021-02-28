Скільки українців живуть із рідкісними хворобами, розповіли в МОЗhttps://racurs.ua/ua/n151066-skilky-ukrayinciv-jyvut-iz-ridkisnymy-hvorobamy-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
В Україні 4 тис. 533 людини живуть із рідкісними хворобами.
80% з них є дітьми. Про це повідомляє прес-служба Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я України.
У всьому світі понад 300 млн осіб живуть із рідкісною хворобою.
У ЦГЗ наголошують, що такі хвороби важко діагностувати (на встановлення діагнозу в середньому йде 2−4 роки), а без регулярного лікування вони швидко прогресують.
Рідкісні захворювання переважно невиліковні, — наголошують у ЦГЗ. — А життя хворих залежить від дорогих ліків і пожиттєвого піклування.
Зазначається, що у світі нараховують 6 тис. рідкісних захворювань, з них 72% є генетичними. В Україні офіційно зареєстровано 256 рідкісних захворювань.
У світі 28 лютого відзначають День рідкісних хвороб.
Нагадаємо, на Львівщині у дітей, які перехворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, виявили рідкісний синдром.