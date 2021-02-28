Сколько украинцев живут с редкими болезнями, рассказали в Минздраве

Более 4,5 тыс. человек в Украине имеют редкие болезни, фото:

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В Украине 4 тыс. 533 человека живут с редкими болезнями.

80% из них являются детьми. Об этом сообщает пресс-служба Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Во всем мире более 300 млн человек живут с редкой болезнью.

В ЦОЗ отмечают, что такие болезни трудно диагностировать (на установление диагноза в среднем уходит 2−4 года), а без регулярного лечения они быстро прогрессируют.

Редкие заболевания преимущественно неизлечимые, — подчеркивают в ЦОЗ. — А жизнь больных зависит от дорогих лекарств и пожизненного ухода.

Отмечается, что в мире насчитывается 6 тыс. редких заболеваний, из них 72% являются генетическими. В Украине официально зарегистрированы 256 редких заболеваний.

В мире 28 февраля отмечают День редких болезней.

Напомним, на Львовщине у детей, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, обнаружили редкий синдром.