Кіт Кріштіану Роналду. Фото: sport-express.ru

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Ракурс

Домашній кіт нападника туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду і його нареченої Джорджіни Родрігес отримав травму в Італії.

В Турині тварина на прізвисько Пепе, яка живе в сім’ї Роналду два роки, втекла з особняка футболіста, після чого потрапила під колеса автомобіля. Протягом півтора місяця вихованець проходив лікування в спеціалізованій ветеринарній клініці. Про це повідомляє Marca з посиланням на El Partidazo de COPE.

Після виписки Роналду відправив Пепе в Іспанію на приватному літаку. Там кіт пройде додатковий курс лікування. За інформацією ЗМІ, домашній улюбленець футболіста — ексклюзивний кіт сфінкс, яких у світі налічується всього близько восьми особин. Такий кіт коштує 3 тис. євро.

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