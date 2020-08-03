Кіт пройшов 64 км, щоб повернутися до колишніх господарів. Фото: The Sun

https://racurs.ua/ua/n141990-kit-proyshov-64-km-schob-povernutysya-do-kolyshnih-gospodariv-foto.html

Ракурс

Трирічний кіт Гарфілд довів, що кішки анітрохи не поступаються собакам по відданості своїм господарям. 53-річний британець Нік Пейн та його 43-річна дружина Ліза, які проживають у селищі Шиллінгтон, вирішили віддати свого трирічного кота Гарфілда новим власникам.

Нові господарі Гарфілда живуть у Енфілді на півночі Лондона, за 64 км від будинку Пейнів, повідомляє The Sun.

Однак Гарфілд не був згоден з таким рішенням своїх господарів і 20 червня втік із дому в Енфілді.

Як же був здивований Нік, коли минулого четверга побачив Гарфілда на порозі свого будинку. Чоловік спочатку навіть не повірив, що перед ним його колишній кіт, але коли Ліза підійшла до дверей і покликала кота, тварина заскочила на жінку.

Слід зазначити, що Гарфілд є домашнім котом і жодного разу не виходив на вулицю. Проте, тварина якимось чином змогла знайти дорогу додому, подолавши 64 км.

Нік і Ліза були вражені поверненням кота і вирішили залишити Гарфілда у себе.

Як раніше писав «Ракурс», авіакомпанія Air New Zealand вирішила, що речі набагато цінніші за життя тварин і зняла з рейсу трьох котів через перевантаження літака, який прямував із Сіднея до Нової Зеландії.