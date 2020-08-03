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Ракурс
Кіт пройшов 64 км, щоб повернутися до колишніх господарів. Фото: The Sun

Кіт пройшов 64 км, щоб повернутися до колишніх господарів (ФОТО)

3 сер 2020, 16:41
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Трирічний кіт Гарфілд довів, що кішки анітрохи не поступаються собакам по відданості своїм господарям. 53-річний британець Нік Пейн та його 43-річна дружина Ліза, які проживають у селищі Шиллінгтон, вирішили віддати свого трирічного кота Гарфілда новим власникам.

Нові господарі Гарфілда живуть у Енфілді на півночі Лондона, за 64 км від будинку Пейнів, повідомляє The Sun.

Кіт пройшов 64 км, щоб повернутися до колишніх господарів. Фото: The SunОднак Гарфілд не був згоден з таким рішенням своїх господарів і 20 червня втік із дому в Енфілді.

Кіт пройшов 64 км, щоб повернутися до колишніх господарів. Фото: The SunЯк же був здивований Нік, коли минулого четверга побачив Гарфілда на порозі свого будинку. Чоловік спочатку навіть не повірив, що перед ним його колишній кіт, але коли Ліза підійшла до дверей і покликала кота, тварина заскочила на жінку.

Кіт пройшов 64 км, щоб повернутися до колишніх господарів. Фото: The Sun

Слід зазначити, що Гарфілд є домашнім котом і жодного разу не виходив на вулицю. Проте, тварина якимось чином змогла знайти дорогу додому, подолавши 64 км.


Нік і Ліза були вражені поверненням кота і вирішили залишити Гарфілда у себе.

Як раніше писав «Ракурс», авіакомпанія Air New Zealand вирішила, що речі набагато цінніші за життя тварин і зняла з рейсу трьох котів через перевантаження літака, який прямував із Сіднея до Нової Зеландії.


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