Кот прошел 64 км, чтобы вернуться к прежним хозяевам. Фото: The Sun

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Ракурс

Трехлетний кот Гарфилд доказал, что кошки ничуть не уступают собакам по преданности своим хозяевам. 53-летний британец Ник Пейн и его 43-летняя супруга Лиза, которые проживают в поселке Шиллингтон, решили отдать своего трехлетнего кота Гарфилда новым владельцам.

Новые хозяева Гарфилда проживают в Энфилде на севере Лондона, в 64 км от дома Пейнов, сообщает The Sun.

Однако Гарфилд не был согласен с таким решением своих хозяев и 20 июня сбежал из дома в Энфилде.

Как же был удивлен Ник, когда в прошлый четверг увидел Гарфилда на пороге своего дома. Мужчина сначала даже не поверил, что перед ним его бывший кот, но когда Лиза подошла к двери и позвала кота, животное вскочило на женщину.

Следует отметить, что Гарфилд является домашним котом и ни разу не выходил на улицу. Тем не менее, животное каким-то образом смогло найти дорогу домой, преодолев 64 км.

Ник и Лиза были потрясены возвращением кота и решили оставить Гарфилда у себя.

Как ранее писал «Ракурс», авиакомпания Air New Zealand решила, что вещи намного ценнее жизни животных и сняла с рейса троих котов из-за перевеса самолета, который направлялся из Сиднея в Новую Зеландию.