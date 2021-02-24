Поширення коронавірусу при розмові показали на відео. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n150899-poshyrennya-koronavirusu-pry-rozmovi-pokazaly-na-video.html

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Процес поширення коронавірусу при розмові наочно продемонстрували науковці з Японії.

Вірус передається не лише під час чхання та кашлі. Навіть при звичайному диханні або розмові мікроскопічні краплі теж виділяються в досить великій кількості. Дослідники з інженерного факультету Університету Аояма Гакуін та з коледжу естетики Ямано провели експеримент, що оцінює поширення таких крапель в повітрі. Про це 25 лютого повідомляє Naked Science.

У ході експерименту люди вдихали аерозоль з вейпа і вимовляли традиційне японське ділове вітання. Повітря, яке видихалося, підсвічувли лазером, який відбивався від крапель гліцерину та пропіленгліколю. Це дозволило наочно продемонструвати, як потоки повітря виходять з рота і носа людини, яка розмовляє.

Японські дослідники імітували типові ситуації, де необхідна тісна взаємодія двох людей віч-на-віч. Наприклад, при відвідуванні перукарень, медичних кабінетів, в будинках літніх людей. Експерименти проводили як з використанням масок і лицьових щитків, так і зовсім без них.

Виявилося, що сильніш мікроскопічні краплі розлітаються тоді, коли людина не прикриває носа та рота медичною маскою — у цьому випадку вірусні частинки безперешкодно розлітаються навколо з великою швидкістю. Наявність маски значно покращує ситуацію, потоки повітря з мікрокрапельками облягають обличчя і голову мовця, які тепліше навколишнього середовища, і потім несуться вгору. Правда, вони теж можуть потрапити на людину

Науковці кажуть, що це дослідження знову нагадало, які небезпечні безсимптомні носії.

Нагадаємо, американські науковці встановили, що куріння підвищує ризик захворіти на коронавірусну хворобу COVID-19, збільшуючи потенційні «точки входу» для коронавірусу SARS-CoV-2.