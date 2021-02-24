Распространение коронавируса при разговоре показали на видео. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n150899-rasprostranenie-koronavirusa-pri-razgovore-pokazali-na-video.html

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Процесс распространения коронавируса при разговоре наглядно продемонстрировали ученые из Японии.

Вирус передается не только во время чихания и кашля. Даже при обычном дыхании или разговоре микроскопические капли тоже выделяются в достаточно большом количестве. Исследователи из инженерного факультета Университета Аояма Гакуин и из колледжа эстетики Ямано провели эксперимент, оценивающий распространение таких капель в воздухе. Об этом 25 февраля сообщает Naked Science.

В ходе эксперимента люди вдыхали аэрозоль из вейпа и произносили традиционное японское деловое приветствие. Выдыхаемый воздух подсвечивался лазером, который отражался от капель глицерина и пропиленгликоля. Это позволило наглядно продемонстрировать, как потоки воздуха выходят изо рта и носа говорящего человека.

Японские исследователи имитировали типичные ситуации, где необходимо тесное взаимодействие двух людей лицом к лицу. Например, при посещении парикмахерских, медицинских кабинетов, в домах пожилых людей. Эксперименты проводили как с использованием масок и лицевых щитков, так и вовсе без них.

Оказалось, что сильнее микроскопические капли разлетаются тогда, когда человек не прикрывает нос и рот медицинской маской — в этом случае вирусные частицы беспрепятственно разлетаются вокруг с большой скоростью. Наличие маски значительно улучшает ситуацию, потоки воздуха с микрокапельками облегают лицо и голову говорящего, которые теплее окружающей среды, и затем уносятся вверх. Правда, они тоже могут попасть на человека

Ученые говорят, что это исследование снова напомнило, какие опасные бессимптомные носители.

Напомним, американские ученые установили, что курение повышает риск заболеть коронавирусной болезнью COVID-19, увеличивая потенциальные «точки входа» для коронавируса SARS-CoV-2.