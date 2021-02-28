Війна на Донбасі триває, фото: infosmi.net

https://racurs.ua/ua/n151068-boyovyky-obstrilyaly-svoyi-pozyciyi-schob-znyaty-feyk-pro-zbrou-nato-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі російсько-терористичні війська продовжують порушувати досягнуті домовленості щодо припинення вогню.

Зокрема, для створення пропагандистських матеріалів бойовики не гребують обстрілом контрольованих ними населених пунктів, щоб видати ці інциденти за нібито обстріли з боку Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

В межах таких провокацій бойовики, зокрема, одночасно зі здійснюваним ними обстрілом надсилають запит на запровадження режиму «Тиша».

Один з таких інцидентів стався під час обстрілу бойовиками околиць населеного пункту Оленівка.

За допомогою фото та відеорепортажів підконтрольні РФ ЗМІ продукували фейк про застосування озброєння зразку НАТО, а саме міномету калібром 60 мм і, як висновок, про постачання США летального озброєння Україні, — зазначає прес-служба штабу ООС.



Крім того, впродовж тижня спостерігається збільшення кількості обстрілів російсько-терористичними військами позицій українських військових, а також зміна їх особливості — від провокативних до прицільних.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України нещодавно розповіли, яка кількість російських снайперів постійно перебуває на тимчасово окупованих територіях України.