Пенсії та ціни на залізничні квитки зростуть для на українців з 1 березня. Фото: ВЗ

https://racurs.ua/ua/n151069-taryfy-subsydiyi-ta-indeksaciya-pensiy-scho-zminytsya-dlya-ukrayinciv-z-1-bereznya.html

Ракурс

Тарифи на газ та тепло в Україні з 1 березня залишаться незмінними, пенсії для українців проіндексують, а вартість квитків на потяги «Укрзалізниці» зросте.

У січні поточного року ціни на газ для населення обмежили, тому істотних змін тарифів не очікується. Протягом лютого-березня 2021 року ціна встановлена на рівні 6,99 грн за куб. м. При цьому деякі постачальники газу встановили більш низький тариф. Зокрема, «Нафтогаз» продає газ населенню за ціною 6,86 грн за куб. м у січні-березні. Про це повідомляла прес-служба Кабміну.

Тарифи для населення на централізоване постачання теплової енергії та постачання гарячої води не змінюватимуться до кінця опалювального сезону, оскільки 9 лютого «Нафтогаз», органи державної влади та Асоціація міст України підписали Меморандум про взаєморозуміння. А до 30 вересня 2021 року «Нафтогаз» надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеної в тариф. Після цього сторони повинні знайти джерела для компенсації цієї різниці.

Тарифи на електроенергію, які були встановлені у січні, будуть діяти до кінця березня. З початку року скасували пільговий тариф на перші 100 кВт на рівні 90 коп. за 1 кВт. Для населення діє єдиний тариф 1,68 грн/кВт. Представники влади обіцяли, що частини населення підвищення тарифу компенсують, це торкнеться 500 тис. українців, які використовують електричне опалення. Заявлялося, що компенсація у розмірі 1,4 млрд грн буде надходити на рахунки постачальників електричної енергії.

Індексація пенсій відбудеться в Україні з 1 березня, оскільки Кабмін ухвалив рішення про проведення індексації пенсій на 11%. У Міністерстві соціальної політики очікують, що внаслідок реалізації постанови пенсії зростуть у 8 млн українців. Розмір пенсії зросте в середньому на 308 грн. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн. До 2 тис. 200 грн зросте пенсія у громадян, які мають тривалий страховий стаж — 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Грошей на субсидії в 2021 року українцям точно вистачить, переконують в уряді. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на цей рік чиновники передбачили на виплату житлових субсидій 36,6 млрд грн, що на 1,5% менше, ніж в 2020 році.

Ціни на залізничні квитки в Україні з 1 березня зростуть на 2%. До кінця року квитки подорожчають на 22%, зростання відбуватиметься впродовж року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переніс з липня на жовтень 2021 року початок виплат щомісячних 400 грн допомоги пенсіонерам, які досягли 75-річного віку.