В Україні з 1 березня підвищують пенсії, фото: «Провсе»

https://racurs.ua/ua/n151245-indeksaciya-pensiy-stalo-vidomo-kogo-vona-ne-torknetsya.html

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Індексація пенсій в Україні у 2021 році відбувається з 1 березня з коефіцієнтом 1,11. Вона торкнеться 8 млн осіб. Проте не всі пенсіонери отримають додаткові виплати.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 127, оприлюдненій на «Урядовому порталі».

Індексація пенсій не торкнеться таких категорій пенсіонерів:

держслужбовців;

наукових працівників;

тих, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді, прокурори);

тих, кому пенсії вперше призначили у 2019−2021 роках;

тих, кому пенсії призначені в мінімальному розмірі.

Отримають надбавку до виплат такі категорії пенсіонерів:

за віком;

за вислугу років;

у зв’язку з втратою годувальника;

по інвалідності.

Нагадаємо, Кабмін подав законопроект, який зробить щорічну індексацію пенсій в Україні автоматичною.