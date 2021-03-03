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В Україні з 1 березня підвищують пенсії, фото: «Провсе»

Індексація пенсій — стало відомо, кого вона не торкнеться

3 бер 2021, 17:42
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Індексація пенсій в Україні у 2021 році відбувається з 1 березня з коефіцієнтом 1,11. Вона торкнеться 8 млн осіб. Проте не всі пенсіонери отримають додаткові виплати.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 127, оприлюдненій на «Урядовому порталі».

Індексація пенсій не торкнеться таких категорій пенсіонерів:


  • держслужбовців;
  • наукових працівників;
  • тих, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді, прокурори);
  • тих, кому пенсії вперше призначили у 2019−2021 роках;
  • тих, кому пенсії призначені в мінімальному розмірі.

Отримають надбавку до виплат такі категорії пенсіонерів:

  • за віком;
  • за вислугу років;
  • у зв’язку з втратою годувальника;
  • по інвалідності.

Нагадаємо, Кабмін подав законопроект, який зробить щорічну індексацію пенсій в Україні автоматичною.

Джерело: Ракурс


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