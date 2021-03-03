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В Україні з 1 березня підвищують пенсії, фото: «Провсе»
Індексація пенсій — стало відомо, кого вона не торкнетьсяhttps://racurs.ua/ua/n151245-indeksaciya-pensiy-stalo-vidomo-kogo-vona-ne-torknetsya.htmlРакурс
Індексація пенсій в Україні у 2021 році відбувається з 1 березня з коефіцієнтом 1,11. Вона торкнеться 8 млн осіб. Проте не всі пенсіонери отримають додаткові виплати.
Про це йдеться в постанові Кабміну № 127, оприлюдненій на «Урядовому порталі».
Індексація пенсій не торкнеться таких категорій пенсіонерів:
- держслужбовців;
- наукових працівників;
- тих, хто отримує спеціальні пенсії або довічне утримання (судді, прокурори);
- тих, кому пенсії вперше призначили у 2019−2021 роках;
- тих, кому пенсії призначені в мінімальному розмірі.
Отримають надбавку до виплат такі категорії пенсіонерів:
- за віком;
- за вислугу років;
- у зв’язку з втратою годувальника;
- по інвалідності.
Нагадаємо, Кабмін подав законопроект, який зробить щорічну індексацію пенсій в Україні автоматичною.
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