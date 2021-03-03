Останні маршрути підсанкційних «літаків Медведчука» розкрила Державіаслужба

Літак Гольфстрім G450. Фото: jets.ru

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Ракурс

Чотири літаки з п’яти, яким Рада національної безпеки та оборони своїм рішенням анулювала дозволи та плани на виконання польотів на території держави, вилетіли з України ще до запровадження обмежувальних заходів.

Рішення РНБО передбачає, що літакам із державними та реєстраційними знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT на три роки заборонено видавати та анулювано вже наявні дозволи і плани на виконання польотів. Інформацію про вильоти літаків у відповіді на запит «Радіо Свободи» надала Державна авіаційна служба.

Про літаки наразі відомо таке:

Повітряне судно T7-BRG — літак «Гольфстрім G450» офіційно належить компанії Gold Natural Group Limited, яка потрапила під санкції. Ним користувався нардеп та власник підсанкційних телеканалів «112 Україна», NewsOneта ZIKТарас Козак. Це рішення РНБО парламентар оскаржує у Верховному суді.

T7-BRG здійснило виліт за межі України 29 січня 2021 року за маршрутом Київ (Жуляни) — Аліканте (Іспанія), — повідомили в Державіаслужбі.

Літак T7-ABC належить підсанкційній компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Компанією володіє Оксана Кушнір. Її чоловік, президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір називав санкції «помилковими».

T7-ABC здійснило виліт за межі України 14 лютого 2021 року за маршрутом Київ (Жуляни) — Цюрих (Швейцарія), — повідомили у відомстві.

Літак T7-CIF, що належить підсанкційній компанії Sandgate Commerce ltd, яку пов’язують із бізнесменом та колишнім парламентарем Віталієм Хомутинніком.

T7-CIF здійснило виліт за межі України 14 лютого 2021 року за маршрутом Київ (Бориспіль) — Відень (Австрія), — інформували в Державіаслужбі.

Літак T7-GLT зареєстрований на Whpa Avia Ltd на Віргінських островах. Журналісти не дізналися його кінцевого власника.

T7-GLT здійснило виліт за межі України 25 лютого 2021 року за маршрутом Київ (Жуляни) — Вільнюс (Литва), — повідомили у відомстві.



Інформація про подальше пересування цих літаків відсутня.

Нагадаємо, три чартерних літаки, на офшорних власників яких РНБО наклала санкції через діяльність нардепа, перегнали у швейцарське містечко Сент-Галле перед засіданням Ради нацбезпеки.