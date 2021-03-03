ДБР допитує Єрмака через зрив операції проти «вагнерівців»

https://racurs.ua/ua/n151243-dbr-dopytuie-iermaka-cherez-zryv-operaciyi-proty-vagnerivciv.html

Ракурс

Андрія Єрмака, очільника Офісу президента України, допитують у справі щодо зриву спецоперації із затримання російських бойовиків з так званої приватної армії Володимира Путіна — ПВК «Вагнера».

Про це заявив 3 березня виконувач обов’язків директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов під час звіту у Верховній Раді у відповідь на запитання екс-«слуги» Гео Лероса. Нардеп поцікавився у в. о. глави ДБР, коли Єрмаку вручать підозру у справі «вагнерівців».

Хочу повідомити суспільство та вас, що слідчими ДБР здійснюється щоденна робота, щогодинна за зазначеним кримінальним провадженням. Зокрема, допити осіб, яких ви зазначили. Не треба маніпулювати на вказаному кримінальному провадженні. Слідство триває. Найближчим часом ми дамо результат, — пообіцяв Сухачов.

Нагадаємо, наприкінці липня 2020 року під Мінськом було затримано групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь видала їх Росії. У ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію по виманюванню росіян. Журналіст Юрій Бутусов звинуватив офіс Зеленського у зриві спецоперації і державній зраді, оскільки на Банковій нібито вирішили «злити» операцію, щоб не псувати відносини з Москвою.

Зеленський 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ. 23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.