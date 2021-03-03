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Ракурс
В Україні планують скасувати «літній час»

Скасування літнього часу — у Раді розповіли, як воно відбуватиметься

3 бер 2021, 16:59
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Переведення стрілок годинників в Україні планують скасувати. Однак, як саме це відбудеться, залежить від того, наскільки швидко парламент ухвалить у другому читанні відповідний законопроект № 4201.

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила про це під час брифінгу.

Сьогодні, 3 березня, Верховна Рада підтримала відповідний законопроект у першому читанні.

За словами Підласої, автори законопроекту та комітет з економічного розвитку вважають, що Україні слід залишитися на так званому зимовому часів, який зараз щороку встановлюється на період з 25 жовтня по 25 березня.


Підласа зазначає, що скасування в Україні літнього часу може відбутися за двома сценаріями:

  • якщо Рада встигне проголосувати за законопроект у цілому до 25 березня 2021 року — буде змінена його норма, яка передбачає тримісячний перехідний період, і він одразу ж набере чинності. В такому разі годинники в Україні більше не переводитимуть;
  • якщо законопроект не встигнуть проголосувати до 25 березня — годинник в Україні переводитимуть ще двічі, але 25 жовтня 2021 року — в останній раз.

Джерело: Ракурс


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