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В Україні планують скасувати «літній час»
Скасування літнього часу — у Раді розповіли, як воно відбуватиметьсяhttps://racurs.ua/ua/n151242-skasuvannya-litnogo-chasu-u-radi-rozpovily-yak-vono-vidbuvatymetsya.htmlРакурс
Переведення стрілок годинників в Україні планують скасувати. Однак, як саме це відбудеться, залежить від того, наскільки швидко парламент ухвалить у другому читанні відповідний законопроект № 4201.
Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила про це під час брифінгу.
Сьогодні, 3 березня, Верховна Рада підтримала відповідний законопроект у першому читанні.
За словами Підласої, автори законопроекту та комітет з економічного розвитку вважають, що Україні слід залишитися на так званому зимовому часів, який зараз щороку встановлюється на період з 25 жовтня по 25 березня.
Підласа зазначає, що скасування в Україні літнього часу може відбутися за двома сценаріями:
- якщо Рада встигне проголосувати за законопроект у цілому до 25 березня 2021 року — буде змінена його норма, яка передбачає тримісячний перехідний період, і він одразу ж набере чинності. В такому разі годинники в Україні більше не переводитимуть;
- якщо законопроект не встигнуть проголосувати до 25 березня — годинник в Україні переводитимуть ще двічі, але 25 жовтня 2021 року — в останній раз.
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