В Україні планують скасувати «літній час»

https://racurs.ua/ua/n151242-skasuvannya-litnogo-chasu-u-radi-rozpovily-yak-vono-vidbuvatymetsya.html

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Переведення стрілок годинників в Україні планують скасувати. Однак, як саме це відбудеться, залежить від того, наскільки швидко парламент ухвалить у другому читанні відповідний законопроект № 4201.

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила про це під час брифінгу.

Сьогодні, 3 березня, Верховна Рада підтримала відповідний законопроект у першому читанні.

За словами Підласої, автори законопроекту та комітет з економічного розвитку вважають, що Україні слід залишитися на так званому зимовому часів, який зараз щороку встановлюється на період з 25 жовтня по 25 березня.

Підласа зазначає, що скасування в Україні літнього часу може відбутися за двома сценаріями: