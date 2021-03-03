Рада розпочала процедуру скасування літнього часу

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Ракурс

Переведення стрілок годинників в Україні можуть скасувати. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект щодо встановлення на території України єдиного часу і скасування переходу на літній та зимовий.

3 березня прийнято за основу проект закону «Про обчислення часу в Україні». У законопроекті № 4201 пропонується встановити єдиний час на всій території країни. Цей документ у першому читанні підтримали 277 народних депутатів.

Встановлення і закріплення на всій території України без виключення єдиного київського часу також дозволить зміцнити й безпекові позиції України та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, — зазначено в пояснювальній записці.

Щорічно перехід на зимовий час відбувається останньої неділі жовтня. У 2020 році він відбувся в ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. У випадку ухвалення законопроекту цього року це сезонне переведення стрілок годинника стане останнім.

Ст. 5 передбачає, зокрема, що сезонний перехід часу на території України надалі не здійснюватиметься.

Автор законодавчої ініціативи перший віце-спікер Руслан Стефанчук наголошує, що такий «сезонний часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини і негативно позначається на загальному стані людини.

Крім того, документ пропонує закріпити на всій території України без винятку єдиний київський час. Ініціатор законопроекту вважає, що це забезпечить захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України, оскільки на тимчасово окупованих територіях країни встановлено час держави-агресора — РФ.

У разі прийняття в цілому законопроект набуде чинності через три місяці після його офіційної публікації в парламентській газеті «Голос України».