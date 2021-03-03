Кличко у суді розповів, де був у момент розстрілу Майдану

https://racurs.ua/ua/n151218-klychko-u-sudi-rozpoviv-de-buv-u-moment-rozstrilu-maydanu.html

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Допит Віталія Кличка розпочався сьогодні у Святошинському районному суді Києва. Мер Києва виступає свідком у справі про розстріли активістів під час Революції гідності у 2013−2014 роках.

Допит Кличка почався близько 11.30 у середу, 3 березня. Він є свідком з боку обвинувачення. Відповідаючи на запитання адвокатів екс-беркутівців, яких обвинувачують у розстрілі 48 активістів Майдану, він заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді повністю контролювати протестувальників.

Слова про управління Майданом на 100% - це перебільшення, — наголосив чиновник.

За його словами, лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, вести себе мирно і не використовувати вогнепальну зброю.

Кличко повідомив, що в момент розстрілу активістів вранці 20 лютого 2014 року він перебував на зустрічі з європейськими послами в посольстві Німеччини у Києві.

За його словами, він чітко не пам’ятає склад Ради Майдану, але туди точно входили Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та інші.

Нагадаємо, обвинуваченими у вбивствах активістів були екс-беркутівці Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янішевський. 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими, й Володимир Зеленський видав п’ятьох екс-беркутівців. Тоді Київський апеляційний суд звільнив з-під варти трьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. З-під варти відпустили Янішевського, Зінченка та Аброськіна. Суд також скасував домашній арешт двом іншим колишнім беркутівцям, обвинувачуваним у цій справі, — Тамтурі й Маринченку. 20 жовтня суд оголосив у міжнародний розшук Янішевського, Зінченка та Аброськіна.