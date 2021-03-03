Сергій Арбузов і Дмитро Табачник. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n151217-bez-tabachnyka-ta-arbuzova-ies-prodovjyv-sankciyi-proty-komandy-yanukovycha.html

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Персональні санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення затвердили в Європейському Союзі.

Посли ЄС 3 березня продовжили на шість місяців санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб. Цих осіб Євросоюз також вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України. Про це повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Окремим рішенням дипломати також схвалили продовження заморожування активів екс-президента Віктора Януковича та семи інших осіб у його найближчому колі, накладених за розкрадання бюджету України. Однак із списку усунули колишнього прем'єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти та українофоба Дмитра Табачника. При цьому в списку залишилися колишній віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Рогозін, керівник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов та пропагандист Дмитро Кисельов.

Як відомо, санкції щодо оточення Януковича впродовж останніх років повільно скорочувалися. Брюссель запровадив заходи проти президента-утікача, частини його родини та його близьких політичних союзників невдовзі після Революції гідності.

Щодо санкцій, які стосуються територіальної цілісності України, то вони складаються із заборони на отримання віз та заморожування активів. Обмеження запровадили незадовго після окупації Криму в 2014 році. Санкції посилювалися, оскільки Росія продовжувала підтримувати бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може зняти санкції з сина Януковича Олександра та колишнього міністра податків та зборів Олександра Клименка.