Віктор Янукович, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n150243-sankciyi-proty-otochennya-yanukovycha-moje-znyaty-ies-zmi.html

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Євросоюз може зняти санкції, запроваджені проти низки високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича. Також санкції можуть зняти з сина Януковича Олександра.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомив брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Ріхард Йозв’як.

За інформацією Йозв’яка, санкції можуть зняти з:

сина Януковича Олександра;

колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова;

колишнього міністра податків та зборів Олександра Клименка;

колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

За словами журналіста, до такого рішення Євросоюз спонукає відсутність в української влади доказів, необхідних для продовження перебування цих осіб у санкційному списку.

Нагадаємо, у березні 2020 року ЄС вирішив ще на рік продовжити санкції проти Януковича та ще восьми осіб. Водночас було вирішено «розморозити» рахунки колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.