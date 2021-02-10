Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Віктор Янукович, фото: Znaj.ua

Санкції проти оточення Януковича може зняти ЄС — ЗМІ

10 лют 2021, 15:37
999

Євросоюз може зняти санкції, запроваджені проти низки високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича. Також санкції можуть зняти з сина Януковича Олександра.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомив брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Ріхард Йозв’як.

За інформацією Йозв’яка, санкції можуть зняти з:

  • сина Януковича Олександра;
  • колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова;
  • колишнього міністра податків та зборів Олександра Клименка;
  • колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

За словами журналіста, до такого рішення Євросоюз спонукає відсутність в української влади доказів, необхідних для продовження перебування цих осіб у санкційному списку.


Нагадаємо, у березні 2020 року ЄС вирішив ще на рік продовжити санкції проти Януковича та ще восьми осіб. Водночас було вирішено «розморозити» рахунки колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів