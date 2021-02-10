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Віктор Янукович, фото: Znaj.ua
Санкції проти оточення Януковича може зняти ЄС — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n150243-sankciyi-proty-otochennya-yanukovycha-moje-znyaty-ies-zmi.htmlРакурс
Євросоюз може зняти санкції, запроваджені проти низки високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича. Також санкції можуть зняти з сина Януковича Олександра.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомив брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Ріхард Йозв’як.
За інформацією Йозв’яка, санкції можуть зняти з:
- сина Януковича Олександра;
- колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова;
- колишнього міністра податків та зборів Олександра Клименка;
- колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
За словами журналіста, до такого рішення Євросоюз спонукає відсутність в української влади доказів, необхідних для продовження перебування цих осіб у санкційному списку.
Нагадаємо, у березні 2020 року ЄС вирішив ще на рік продовжити санкції проти Януковича та ще восьми осіб. Водночас було вирішено «розморозити» рахунки колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.
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