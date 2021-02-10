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Виктор Янукович, фото: Znaj.ua
Санкции против окружения Януковича может снять ЕС — СМИhttps://racurs.ua/n150243-sankcii-protiv-okrujeniya-yanukovicha-mojet-snyat-es-smi.htmlРакурс
Евросоюз может снять санкции, введенные против ряда высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Также санкции могут снять с сына Януковича Александра.
Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил брюссельский журналист «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.
По информации Йозвяка, санкции могут снять с:
- сына Януковича Александра;
- бывшего вице-премьера Сергея Арбузова;
- бывшего министра налогов и сборов Александра Клименко;
- бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.
По словам журналиста, к такому решению Евросоюз побуждает отсутствие у украинских властей доказательств, необходимых для продолжения пребывания этих лиц в санкционном списке.
Напомним, в марте 2020 года ЕС решил еще на год продлить санкции против Януковича и еще восьми человек. В то же время было решено «разморозить» счета бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.
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