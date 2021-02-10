Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Виктор Янукович, фото: Znaj.ua

Санкции против окружения Януковича может снять ЕС — СМИ

10 фев 2021, 15:37
999

Евросоюз может снять санкции, введенные против ряда высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Также санкции могут снять с сына Януковича Александра.

Об этом на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил брюссельский журналист «Радио Свобода» Рихард Йозвяк.

По информации Йозвяка, санкции могут снять с:

  • сына Януковича Александра;
  • бывшего вице-премьера Сергея Арбузова;
  • бывшего министра налогов и сборов Александра Клименко;
  • бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника.

По словам журналиста, к такому решению Евросоюз побуждает отсутствие у украинских властей доказательств, необходимых для продолжения пребывания этих лиц в санкционном списке.


Напомним, в марте 2020 года ЕС решил еще на год продлить санкции против Януковича и еще восьми человек. В то же время было решено «разморозить» счета бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров