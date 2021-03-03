Сергей Арбузов и Дмитрий Табачник. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/n151217-bez-tabachnika-i-arbuzova-es-prodlil-sankcii-protiv-komandy-yanukovicha.html

Ракурс

Персональные санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения утвердили в Европейском Союзе.

Послы ЕС 3 марта продлили на шесть месяцев санкции против 177 человек и 48 юридических лиц. Этих лиц Евросоюз считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Отдельным решением дипломаты также одобрили продолжение замораживания активов экс-президента Виктора Януковича и семи других лиц в его ближайшем кругу, наложенных за хищение бюджета Украины. Однако из списка отстранили бывшего премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования и украинофоба Дмитрия Табачника. При этом в списке остались бывший вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин, руководитель Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и пропагандист Дмитрий Киселев.

Как известно, санкции в отношении окружения Януковича на протяжении последних лет медленно сокращались. Брюссель ввел меры против президента-беглеца, части его семьи и его близких политических союзников вскоре после Революции достоинства.

Что касается санкций, касающихся территориальной целостности Украины, то они состоят из запрета на получение виз и замораживания активов. Ограничения ввели незадолго после оккупации Крыма в 2014 году. Санкции усиливались, поскольку Россия продолжала поддерживать боевиков на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может снять санкции с сына Александра Януковича и бывшего министра налогов и сборов Александра Клименко.