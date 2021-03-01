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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский ввел в действие санкции против 10 офицеров-предателей

1 мар 2021, 14:43
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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 февраля о введении санкции в отношении 10 бывших высокопоставленных офицеров, предавших государство.

Текст соответствующего указа № 81/2021, датированного 27 февраля 2021 года, опубликован на сайте Офиса президента.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования, контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова.


Напомним, среди бывших офицеров, ввести в отношении которых санкции СНБО решил 26 февраля, есть бывший министр внутренних дел времен президентства Виктора Януковича Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Источник: Ракурс


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