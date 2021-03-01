Зеленський ввів у дію санкції проти 10 офіцерів-зрадників

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n151106-zelenskyy-vviv-u-dib-sankciyi-proty-10-oficeriv-zradnykiv.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, яким введено у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 26 лютого щодо запровадження санкції стосовно 10 колишніх високопосадових офіцерів, які зрадили державу.

Текст відповідного указу № 81/2021, датованого 27 лютого 2021 року, опублікований на сайті Офісу президента.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування, контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова.

Нагадаємо, серед колишніх офіцерів, запровадити до яких санкції РНБО вирішила 26 лютого, є колишній міністр внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко та екс-голова СБУ Олександр Якименко.