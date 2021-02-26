РНБО запровадило санкції проти 10 екс-офіцерів, фото: РНБО

https://racurs.ua/ua/n151012-rnbo-zaprovadyla-sankciyi-proty-10-oficeriv-derjzradnykiv-spysok.html

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Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти 10 колишніх офіцерів-високопосадовців.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про на брифінгу за результатами засідання РНБО.

За словами Данілова, сьогодні РНБО розглядала питання санкцій щодо тих посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.

Було ухвалено рішення щодо десяти осіб:

Березовський Денис Валентинович — в минулому контр-адмірал;

Шапортов Станіслав Володимирович — в минулому генерал-майор;

Няньчур Сергій Миколайович — в минулому генерал-майор юстиції;

Котовський Юрій Олексійович — в минулому, генерал-майор;

Якименко Олександр Григорович — в минулому генерал-майор, колишній голова СБУ;

Тоцький Володимир Володимирович — в минулому генерал-майор;

Ганжа Сергій Валентинович — в минулому генерал-майор;

Єлісєєв Сергій Станіславович — в минулому віце-адмірал;

Шакуро Дмитро Олександрович — в минулому контр-адмірал;

Захарченко Віталій Юрійович — в минулому генерал внутрішньої служби України.

Усі ці 10 осіб позбавлені всіх державних нагород та всіх звань.

У них жодного звання українського на сьогоднішній день немає. До них застосований максимальний пул санкцій, які дозволяє наше законодавство — це 13 пунктів, — наголосив Данілов.



Він додав, що невдовзі перелік застосованих санкцій буде оприлюднено на сайті РНБО.

Данілов зазначив, що ці особи не перебувають на території України, проте в Україні у них є активи та власність, які після підписання відповідного указу підпадуть під санкції.