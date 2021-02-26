Євгеній Пригожин (ліворуч) та Володимир Путін (у центрі), фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n151011-250-tys-dol-zaplatyt-fbr-za-kuharya-putina.html

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ФБР заплатить 250 тис. дол. США винагороди за допомогу в затриманні російського бізнесмена Євгенія Пригожина, відомого як «кухар Путіна».

Про це повідомляється на сайті ФБР.

Пригожина також вважають зв’язаним з російською приватною військовою компанією «Вагнера».

ФБР розшукує Пригожина за передбачувану участь у 2014−2018 роках у злочинній змові з метою вчинення шахрайства проти США шляхом створення умов, які послабили, створили перешкоди або підірвали законну діяльність Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції та Держдепу США.

За інформацією відомства, Пригожин був основним джерелом фінансування діяльності розташованої в Санкт-Петербурзі компанії «Агентство інтернет-досліджень» (IRA), більш відомої як «фабрика тролів».

На думку слідства, Пригожин керував оперативною діяльністю компанії з втручання у політичний та виборчий процес США. Зокрема, йдеться про таку діяльність:

придбання американського комп’ютерного серверного простору;

створення сотень фейкових акаунтів;

використання незаконно присвоєної ідентифікаційної інформації осіб зі США.

Метою цієї діяльності було набуття впливу на думку значної кількості американців з подальшою метою втручання у політичну систему США, зокрема у хід президентських виборів у 2016 році, — зазначають у ФБР.



Окрім Пригожина, за звинуваченням у причетності до змови з метою втручання у політичну систему США в розшук оголошені ще 12 осіб. Окружний суд округу Колумбія ще 16 лютого 2018 року видав ордери на їх арешт.