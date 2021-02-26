Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин (в центре), фото: ТСН

https://racurs.ua/n151011-250-tys-doll-zaplatit-fbr-za-povara-putina-detali.html

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ФБР заплатит 250 тыс. долл. США вознаграждения за помощь в поимке российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

Об этом сообщается на сайте ФБР.

Пригожина также считают связанным с российской частной военной компанией «Вагнера».

ФБР разыскивает Пригожина за предполагаемое участие в 2014—2018 годах в преступном сговоре с целью совершения мошенничества против США путем создания условий, которые ослабили, создали препятствия или подорвали законную деятельность Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Госдепа США.

По информации ведомства, Пригожин был основным источником финансирования деятельности расположенной в Санкт-Петербурге компании «Агентство интернет-исследований» (IRA), более известной как «фабрика троллей».

По мнению следствия, Пригожин руководил оперативной деятельностью компании по вмешательству в политический и избирательный процесс США. В частности, речь идет о такой деятельности:

приобретение американского компьютерного серверного пространства;

создание сотен фейковых аккаунтов;

использование незаконно присвоенной идентификационной информации людей из США.

Целью этой деятельности было получение влияния на мнение значительного количества американцев с последующей целью вмешательства в политическую систему США, в частности в ход президентских выборов в 2016 году, — отмечают в ФБР.



Кроме Пригожина, по обвинению в причастности к заговору с целью вмешательства в политическую систему США в розыск объявлены еще 12 человек. Окружной суд округа Колумбия еще 16 февраля 2018 года издал ордеры на их арест.