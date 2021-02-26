Гольфстрим беспрецедентно ослаб — ученыеhttps://racurs.ua/n151010-golfstrim-besprecedentno-oslab-uchenye.htmlРакурс
Гольфстрим, мощное теплое морское течение в северной части Атлантического океана, которое транспортирует тепло из экваториальных районов к северу, беспрецедентно ослабло.
Никогда раньше за тысячи лет система Гольфстрима не была такой слабой, как в последние десятилетия. Это установили ученые из Потсдамского института исследований воздействия на климат, сообщает SciencDaly.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав так называемые прокси-данные:
- годовые кольца деревьев
- образцы океанических отложений;
- керны льда;
- записи в старинных судовых журналах.
Хотя прокси-данные по отдельности являются достаточно ненадежным источником в этом вопросе, их совокупность позволила получить статистически значимые результаты.
Оказалось, что Гольфстрим начал ослабевать с середины XIX в. — после завершения так называемого Малого ледникового периода. В середине XX в. началось второе, более сильнее ослабление Гольфстрима.
Вероятно, это связано с вызванными людьми изменениями климата, — подчеркивают ученые.
По подсчетам, с середины XX века течение ослабло на 15%.
Если мы будем продолжать способствовать глобальному потеплению, система Гольфстрима ослабнет еще больше — на 34−45% к 2100 году, — подчеркивают ученые.
Ученые предупреждают, что в таком случае Гольфстрим может стать нестабильным.
Для Европы дальнейшее замедление системы Гольфстрима может означать увеличение экстремальных погодных явлений — усиление зимних штормов, летних засух и жары.
Напомним, американские ученые недавно пришли к выводу, что глобальное потепление неравномерно изменит положение тропического пояса Земли.