Гольфстрим – мощное теплое течение в Атлантическом океане, фото: UkrMedia

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Гольфстрим, мощное теплое морское течение в северной части Атлантического океана, которое транспортирует тепло из экваториальных районов к северу, беспрецедентно ослабло.

Никогда раньше за тысячи лет система Гольфстрима не была такой слабой, как в последние десятилетия. Это установили ученые из Потсдамского института исследований воздействия на климат, сообщает SciencDaly.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав так называемые прокси-данные:

годовые кольца деревьев

образцы океанических отложений;

керны льда;

записи в старинных судовых журналах.

Хотя прокси-данные по отдельности являются достаточно ненадежным источником в этом вопросе, их совокупность позволила получить статистически значимые результаты.

Оказалось, что Гольфстрим начал ослабевать с середины XIX в. — после завершения так называемого Малого ледникового периода. В середине XX в. началось второе, более сильнее ослабление Гольфстрима.

Вероятно, это связано с вызванными людьми изменениями климата, — подчеркивают ученые.

По подсчетам, с середины XX века течение ослабло на 15%.

Если мы будем продолжать способствовать глобальному потеплению, система Гольфстрима ослабнет еще больше — на 34−45% к 2100 году, — подчеркивают ученые.

Ученые предупреждают, что в таком случае Гольфстрим может стать нестабильным.

Для Европы дальнейшее замедление системы Гольфстрима может означать увеличение экстремальных погодных явлений — усиление зимних штормов, летних засух и жары.

Напомним, американские ученые недавно пришли к выводу, что глобальное потепление неравномерно изменит положение тропического пояса Земли.