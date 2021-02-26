Изменения климата привели к увеличению сезона аллергии, фото:

https://racurs.ua/n151001-izmeneniya-klimata-uhudshili-jizn-allergikam-detali.html

Ракурс

Изменение климата привели к тому, что сезоны аллергии начинаются заметно раньше, чем 30 лет назад, и каждый год становятся все более серьезными.

К такому выводу пришли ученые из Мюнхенского технологического университета, сообщает издание Science Alert.

Так, за последние три десятилетия более теплые температуры вследствие изменения климата привели к росту сезона пыльцы в Северной Америке на 20 дней. В то же время высокий уровень углекислого газа означает, что весной образуется больше пыльцы. Подобные тенденции были замечены и в Европе.

Это увеличение пыльцы усиливает проблемы с дыханием для тех, кто страдает аллергией.

Однако это не единственная проблема для аллергиков, вызванная изменениями климата. Часто без внимания остается еще один фактор, который влияет на сезон аллергий — способ распространения пыльцы.

Исследование, проведенное учеными на юго-востоке Германии, показывает, что потепление также значительно влияет на способ распространения пыльцы — она получает возможность охватывать новые территории, подвергая людей различным аллергенам, к которым их иммунная система не готова.

Так, данные расположенных в Баварии альпийских станций мониторинга показали, что 75% видов пыльцы были из-за пределов региона. На низменных станциях 63% были связаны с неместными источниками пыльцы, и это наблюдалось даже в основной сезон пыльцы Баварии.

Это означает, что фактическая концентрация пыльцы меньше зависит от местных условий, а больше межрегионального ветра и атмосферных условий, подчеркивают ученые.

Напомним, немецкие ученые установили, что из-за потепления почве начинает угрожать опасный грибок.