Зміни клімату призвели до подовження сезону алергії

https://racurs.ua/ua/n151001-zminy-klimatu-pogirshyly-jyttya-alergikam-detali.html

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Зміни клімати призвели до того, що сезони алергії починаються помітно раніше, ніж 30 років тому, і щороку стають все серйознішими.

Такого висновку дійшли учені з Мюнхенського технологічного університету, повідомляє видання Science Alert.

Так, за останні три десятиліття більш теплі температури внаслідок зміни клімату спричинили зростання сезону пилку в Північній Америці на 20 днів. Водночас вищий рівень вуглекислого газу означає, що навесні утворюється більше пилку. Подібні тенденції були помічені і в Європі.

Це збільшення пилку посилює проблеми з диханням для тих, хто страждає алергією.

Однак це не єдина проблема для алергіків, спричинена змінами клімату. Часто поза увагою лишається ще один фактор, який впливає на сезон алергій — спосіб поширення пилку.

Дослідження, проведене вченими на південному сході Німеччини, показує, що потепління також значно впливає на спосіб поширення пилку — він отримує можливість охоплювати нові території, піддаючи людей різним алергенам, до яких їхня імунна система не готова.

Так, дані розташованих у Баварії альпійських станцій моніторингу показали, що 75% видів пилку були з-за меж регіону. На низинних станціях 63% були пов’язані з немісцевими джерелами пилку, і це спостерігалося навіть в основний сезон пилку Баварії.

Це означає, що фактична концентрація пилку менше залежить від місцевих умов, а більше від міжрегіонального вітру та атмосферних умов, наголошують учені.

Нагадаємо, німецькі вчені встановили, що через потепління ґрунтам починає загрожувати небезпечний грибок.