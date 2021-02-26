Справу “ПриватБанку” гальмував Луценко — екс-секретар РНБО

https://racurs.ua/ua/n151000-spravu-pryvatbanku-galmuvav-lucenko-eks-sekretar-rnbo.html

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Справу «ПриватБанку» прокоментував колишній міністр фінансів й екс-секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк. На його думку, успішному для України завершенню цієї справи свого часу перешкоджав не лише олігарх Ігор Коломойський, а й правоохоронні органи.

Процес розпочався з неприйнятних, для мене як представника держави, пропозицій від екс-власників: держава має купити частку у банку і стати співвласником разом із Коломойським та Боголюбовим. Я на це відповідав: «Послухайте, банк має від'ємний капітал. Як можна купити те, що має від'ємну вартість?», — розповів Данилюк в інтерв’ю «Ліга» про початок переговорів щодо націоналізації фінустанови.

Як стверджує екс-чиновник, Коломойський навмисне затягував перемовини.

Я тоді йому сказав, що далі на цьому крапка і я відмовляюся націоналізовувати банк, поки не отримаю гарантій неперешкоджання зміні власності, не оскарження в судах і компенсації державі понесених збитків, — розповів Данилюк.

Після цього власники «ПриватБанку» підписали лист, яким вони пообіцяли не перешкоджати націоналізації і компенсувати державі витрати на порятунок банку. Вже згодом, як зазначає Данилюк, розслідування правоохоронних органів та спроби заблокувати активи олігарха натрапляли на перешкоди, які ставив тодішній генпрокурор Юрій Луценко.

Генпрокуратура Луценка тоді ж вимагала від нас подавати усі позови в Україні. А коли я відмовився, то Генпрокуратура навіть намагалася зробити це самостійно від нашого ж імені. Завдання Луценка було, під благими намірами, унеможливити подання нами позовів у Англії — коли позови подані в Україні, аналогічні позови в Англії були б неможливими — юрисдикцію дублювати не можна, — зауважив Данилюк.

Екс-міністр заявив, що наприкінці 2017 року саботаж правоохоронців «зашкалив».

Я скликав прес-конференцію і звернувся з вимогою відставки генпрокурора саме через блокування справ «ПриватБанку», — зазначив Данилюк.



Він назвав цей випадок унікальним в історії України, завдяки чому на деякий час вдалося вибити ґрунт з-під ніг «групи підтримки» Коломойського у владі.

Нагадаємо, трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Банкірів підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Серед підозрюваних: колишній голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет, начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихина та колишній перший заступник голови правління Володимир Яценко.