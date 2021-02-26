Дело «ПриватБанка» тормозил Луценко — экс-секретарь СНБО

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Дело «ПриватБанка» прокомментировал бывший министр финансов и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк. По его мнению, успешному для Украины завершению этого дела в свое время препятствовал не только олигарх Игорь Коломойский, но и правоохранительные органы.

Процесс начался с неприемлемых для меня как представителя государства, предложений от экс-владельцев: государство должно купить долю в банке и стать совладельцем вместе с Коломойским и Боголюбовым. Я на это отвечал: «Послушайте, банк имеет отрицательный капитал. Как можно купить то, что имеет отрицательную стоимость?», — рассказал Данилюк в интервью «Лиге» о старте переговоров о национализации финучреждения.

Как утверждает экс-чиновник, Коломойский специально затягивал переговоры.

Я тогда ему сказал, что дальше на этом точка и я отказываюсь национализировать банк, пока не получу гарантий непрепятствования смене, отказа от обжалования в судах и компенсации государству понесенных убытков, — рассказал Данилюк.

После этого владельцы «ПриватБанка» подписали письмо, в котором они пообещали не препятствовать национализации и компенсировать государству расходы на спасение банка. Уже позже, как отмечает Данилюк, расследование правоохранительных органов и попытки заблокировать активы олигарха наталкивались на препятствия со стороны тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко.

Генпрокуратура Луценко тогда же требовал от нас подавать все иски в Украине. А когда я отказался, то Генпрокуратура даже пытался сделать это самостоятельно от нашего же имени. Задача Луценко была, под благими намерениями, исключить представление нами исков в Англии — когда иски поданы в Украине, аналогичные иски в Англии были бы невозможны — юрисдикцию дублировать нельзя, — отметил Данилюк.

Экс-министр заявил, что в конце 2017 года саботаж правоохранителей «зашкаливал».

Я созвал пресс-конференцию и обратился с требованием отставки генпрокурора именно из-за блокирования дел «ПриватБанка», — отметил Данилюк.



Он назвал этот случай уникальным в истории Украины, благодаря чему на некоторое время удалось выбить почву из-под ног «группы поддержки» Коломойского во власти.

Напомним, трем бывшим чиновникам «ПриватБанка» сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Банкиров подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге. Среди подозреваемых: бывший глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет, начальник департамента финансового менеджмента Елена Бичихина и бывший первый заместитель главы правления Владимир Яценко.