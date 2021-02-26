Об угрозе паводков в Украине предупредили эксперты — где ожидатьhttps://racurs.ua/n150999-ob-ugroze-pavodkov-v-ukraine-predupredili-eksperty-gde-ojidat.htmlРакурс
Паводки в Украине возможны уже в ближайшие дни, рассказали эксперты.
В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 26−28 февраля в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Из-за интенсивной оттепели ожидаются подъемы уровней воды над текущими уровнями:
- 25−28 февраля уровень опасности желтый — во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях с возможным выходом воды на пойму;
- 26 февраля — 1 марта уровень опасности желтый — в Волынской и Ровенской областях ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков.
Ожидается разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.
Также в Центре сообщают, что риск паводков возможен во всех регионах Украины.
Паводки создают риски загрязнения рек, в том числе из-за попадания в воду минеральных удобрений, пестицидов с сельскохозяйственных угодий. Это повышает риски вспышек острых кишечных инфекций, в частности сальмонеллеза и вирусного гепатита А, — говорится в сообщении.