Об угрозе паводков в Украине предупредили эксперты – где ожидать. Фото: Волинь24

https://racurs.ua/n150999-ob-ugroze-pavodkov-v-ukraine-predupredili-eksperty-gde-ojidat.html

Ракурс

Паводки в Украине возможны уже в ближайшие дни, рассказали эксперты.

В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 26−28 февраля в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Из-за интенсивной оттепели ожидаются подъемы уровней воды над текущими уровнями:

25−28 февраля уровень опасности желтый — во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях с возможным выходом воды на пойму;

26 февраля — 1 марта уровень опасности желтый — в Волынской и Ровенской областях ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков.

Ожидается разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Также в Центре сообщают, что риск паводков возможен во всех регионах Украины.