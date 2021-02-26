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Об угрозе паводков в Украине предупредили эксперты – где ожидать. Фото: Волинь24

Об угрозе паводков в Украине предупредили эксперты — где ожидать

26 фев 2021, 15:43
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Паводки в Украине возможны уже в ближайшие дни, рассказали эксперты.

В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 26−28 февраля в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Из-за интенсивной оттепели ожидаются подъемы уровней воды над текущими уровнями:

  • 25−28 февраля уровень опасности желтый — во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях с возможным выходом воды на пойму;
  • 26 февраля — 1 марта уровень опасности желтый — в Волынской и Ровенской областях ожидается достижение отметки затопления приусадебных участков.

Ожидается разрушения ледового покрова, ледоход, на отдельных участках возможно образование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Также в Центре сообщают, что риск паводков возможен во всех регионах Украины.


Паводки создают риски загрязнения рек, в том числе из-за попадания в воду минеральных удобрений, пестицидов с сельскохозяйственных угодий. Это повышает риски вспышек острых кишечных инфекций, в частности сальмонеллеза и вирусного гепатита А, — говорится в сообщении.

Источник: Ракурс


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