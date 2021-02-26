Про загрозу паводків в Україні попередили експерти — де очікуватиhttps://racurs.ua/ua/n150999-pro-zagrozu-pavodkiv-v-ukrayini-poperedyly-eksperty-de-ochikuvaty.htmlРакурс
Паводки в Україні можливі вже найближчими днями, розповіли експерти.
У зв’язку з відлигою та очікуваними опадами, 26−28 лютого у Закарпатській, Львівській, та Івано-Франківській областях зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Через інтенсивну відлигу очікуються підйоми рівнів води над поточними рівнями:
- 25−28 лютого рівень небезпеки жовтий — у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях із можливим виходом води на заплаву;
- 26 лютого — 1 березня рівень небезпеки жовтий — у Волинській та Рівненській областях очікується досягнення відмітки затоплення присадибних ділянок.
Очікується руйнування льодового покриву, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води.
Також у Центрі зазначають, що ризик паводків можливий у всіх регіонах України.
Паводки створюють ризики забруднення річок, зокрема через потрапляння у воду мінеральних добрив, пестицидів з сільсько-господарських угідь. Це підвищує ризики спалахів гострих кишкових інфекцій, зокрема сальмонельозу та вірусного гепатиту А, — йдеться у повідомленні.