Про загрозу паводків в Україні попередили експерти – де очікувати. Фото:

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Паводки в Україні можливі вже найближчими днями, розповіли експерти.

У зв’язку з відлигою та очікуваними опадами, 26−28 лютого у Закарпатській, Львівській, та Івано-Франківській областях зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Через інтенсивну відлигу очікуються підйоми рівнів води над поточними рівнями:

25−28 лютого рівень небезпеки жовтий — у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях із можливим виходом води на заплаву;

26 лютого — 1 березня рівень небезпеки жовтий — у Волинській та Рівненській областях очікується досягнення відмітки затоплення присадибних ділянок.

Очікується руйнування льодового покриву, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями рівнів води.

Також у Центрі зазначають, що ризик паводків можливий у всіх регіонах України.