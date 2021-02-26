Підозрювані НАБУ екс-посадовці «ПриватБанку» вийшли з числа засновників monobank. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150998-pidozruvani-nabu-eks-posadovci-pryvatbanku-vyyshly-z-monobank.html

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Олександр Дубілет, колишній голова правління «ПриватБанку», та його колишній перший заступник Володимир Яценко вийшли з monobank.

Екс-топ-менеджери позбулися часток у ТОВ «Фінтех Бенд», яке розвиває картковий бренд monobank. Про це 26 лютого повідомляє LB.ua із посиланням на дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в аналітичній системі Youcontrol,

Зазначається, що частка Дубілета-старшого (33,74%) перейшла до його сина Олексія Дубілета, а Яценкова (17,18%) — до Євгенії Кривенко, що зареєстрована з Яценком за однією адресою.

Також повідомляється, що інші засновники «Фінтех Бенд» не змінилися — Олег Гороховський (17,18%), Михайло Рогальський (17,18%), Людмила Шмальченко (9,81%), Вадим Ковальов (4,91%).

Нагадаємо, трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Банкірів підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні. Серед підозрюваних: колишній голова правління «ПриватБанку» Олександр Дубілет, начальник департаменту фінансового менеджменту Олена Бичихина та колишній перший заступник голови правління Володимир Яценко.

Також відомо, що Яценко ледь не вилетів до Австрії, літак з банкіром примусово розвернули та посадили в «Борисполі». Вищий антикорупційний суд 24 лютого брав Яценку запобіжний захід у виді тримання під вартою, а вже 25 лютого він вийшов під заставу у 52 млн грн.

Дубілет і Бичихіна, ймовірно, перебувають за кордоном.