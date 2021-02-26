Подозреваемые НАБУ экс-чиновники «Приватбанка» вышли из числа учредителей monobank. Фото: УП

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Ракурс

Александр Дубилет, бывший глава правления «ПриватБанка», и его бывший первый заместитель Владимир Яценко вышли из monobank.

Экс-топ-менеджеры лишились долей в ООО «Финтех Бенд», которое развивает карточный бренд monobank. Об этом 26 февраля сообщает LB.ua со ссылкой на данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины в аналитической системе Youcontrol,

Отмечается, что доля Дубилета-старшего (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а Яценко (17,18%) — к Евгении Кривенко, которая зарегистрирована с Яценко по одному адресу.

Также сообщается, что другие основатели «Финтех Бенд» не изменились — Олег Гороховский (17,18%), Михаил Рогальский (17,18%), Людмила Шмальченко (9,81%), Вадим Ковалев (4,91%).

Напомним, трем бывшим чиновникам «ПриватБанка» сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Банкиров подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, содеянной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге. Среди подозреваемых: бывший глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет, начальник департамента финансового менеджмента Елена Бичихина и бывший первый заместитель главы правления Владимир Яценко.

Также известно, что Яценко едва не вылетел в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в «Борисполе». Высший антикоррупционный суд 24 февраля принимал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей, а уже 25 февраля он вышел под залог в 52 млн грн.

Дубилет и Бычихина, вероятно, находятся за границей.