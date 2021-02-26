Гольфстрім безпрецедентно ослаб — ученіhttps://racurs.ua/ua/n151010-golfstrim-bezprecedentno-oslab-ucheni.htmlРакурс
Гольфстрім, потужна тепла морська течія в північній частині Атлантичного океану, яка транспортує тепло з екваторіальних районів до півночі, безпрецедентно ослабнув.
Ніколи раніше за тисячі років система Гольфстріму не була такою слабкою, як в останні десятиліття. Це встановили учені з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат, повідомляє SciencDaly.
Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши так звані проксі-дані:
- річні кільця дерев;
- зразки океанічних відкладень;
- керни криги;
- записи в старовинних суднових журналах.
Хоча проксі-дані поодинці є досить ненадійним джерелом у цьому питанні, їхня сукупність дозволила отримати статистично значущі результати.
Виявилося, що Гольфстрім почав слабшати з середини XIX ст. — після завершення так званого Малого льодовикового періоду. У середині XX ст. почалося друге, більш сильніше послаблення Гольфстріму.
Ймовірно, це пов’язано із спричиненими людьми змінами клімату, — наголошують учені.
За підрахунками, з середини XX століття течія ослабла на 15%.
Якщо ми продовжуватимемо сприяти глобальному потеплінню, система Гольфстріму ослабне ще більше — на 34−45% до 2100 року, — наголошують учені.
Учені попереджають, що в такому разі Гольфстрім може стати нестабільним.
Для Європи подальше уповільнення системи Гольфстріму може означати збільшення екстремальних погодних явищ — посилення зимових штормів, літніх посух та спеки.
Нагадаємо, американські вчені нещодавно дійшли висновку, що глобальне потепління нерівномірно змінить положення тропічного поясу Землі.