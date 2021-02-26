Гольфстрім – потужна тепла течія в Атлантичному океані, фото: UkrMedia

https://racurs.ua/ua/n151010-golfstrim-bezprecedentno-oslab-ucheni.html

Ракурс

Гольфстрім, потужна тепла морська течія в північній частині Атлантичного океану, яка транспортує тепло з екваторіальних районів до півночі, безпрецедентно ослабнув.

Ніколи раніше за тисячі років система Гольфстріму не була такою слабкою, як в останні десятиліття. Це встановили учені з Потсдамського інституту досліджень впливу на клімат, повідомляє SciencDaly.

Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши так звані проксі-дані:

річні кільця дерев;

зразки океанічних відкладень;

керни криги;

записи в старовинних суднових журналах.

Хоча проксі-дані поодинці є досить ненадійним джерелом у цьому питанні, їхня сукупність дозволила отримати статистично значущі результати.

Виявилося, що Гольфстрім почав слабшати з середини XIX ст. — після завершення так званого Малого льодовикового періоду. У середині XX ст. почалося друге, більш сильніше послаблення Гольфстріму.

Ймовірно, це пов’язано із спричиненими людьми змінами клімату, — наголошують учені.

За підрахунками, з середини XX століття течія ослабла на 15%.

Якщо ми продовжуватимемо сприяти глобальному потеплінню, система Гольфстріму ослабне ще більше — на 34−45% до 2100 року, — наголошують учені.

Учені попереджають, що в такому разі Гольфстрім може стати нестабільним.

Для Європи подальше уповільнення системи Гольфстріму може означати збільшення екстремальних погодних явищ — посилення зимових штормів, літніх посух та спеки.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно дійшли висновку, що глобальне потепління нерівномірно змінить положення тропічного поясу Землі.