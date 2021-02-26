Байден пообіцяв Україні допомогти протистояти агресії Росії. Фото: thebell.io

https://racurs.ua/ua/n151008-bayden-poobicyav-ukrayini-dopomogty-protystoyaty-agresiyi-rosiyi.html

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Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму.

Крім того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російській агресії. Про це заявив президент США Джо Байден, текст його заяви опублікований на сайті Білого дому.

Сьогодні сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють одна з одною, а також суверенітет і територіальну цілісність своєї сусідньої України, коли вторглася до Криму. Сполучені Штати підтримують Україну і її союзників з самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим — це Україна, — заявив Байден.



Американський лідер пообіцяв, що Вашингтон продовжить роботу щодо притягнення Росії до відповідальності за зловживання і агресію в Україні. За словами Байдена, його країна продовжить шанувати пам’ять Революції гідності, «в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані, вимагаючи нового початку для своєї країни».

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки пообіцяв дати відсіч безглуздій поведінці Росії. Також американський лідер заявив, що США повністю повернулися до трансатлантичного співтовариства, яке повинно згуртуватися для вирішення спільних проблем.