Це самопожертва, ти стаєш токсичним — екс-міністр про українську політику

https://racurs.ua/ua/n151009-ce-samopojertva-ty-staiesh-toksychnym-eks-ministr-pro-ukrayinsku-polityku.html

Ракурс

Тимофій Милованов, екс-міністр розвитку економіки, розповів про вплив української політики, а також про наслідки перебування у владі.

Виходить, що це завжди жертва. Людина, яка іде туди (працювати у владі — ред.). Так само як я був міністром, наслідки для мене — дуже погані з точки зору токсичності, правоохоронних органів, стосунків, репутації, всього-всього… Це ціна. Коли ти заходиш туди щось змінювати, одразу можна просто забути про свою репутацію. І не тому, що ти гарний чи поганий. А тому, що мене підловив на тому «дебілі» Коломойський, і я не знав, як відповідати. І все. Воно до мене причепилося, — заявив Милованов в інтерв’ю «ВВС Україна».

Екс-чиновник пригадав слова Ігоря Коломойського, який 21 жовтня 2019 року обізвав його дебілом і порадив піти у відставку. Таким чином олігарх відреагував на коментар Милованова на сатиричну пісню «95 Кварталу» про пожежу в будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої. Екс-міністр тоді заявив, що цей «жарт» може негативно вплинути на інвестиційний клімат України.

Це ціна, і я її знав у 2014 році. Що цю ціну доведеться заплатити. Коли ти у політиці, коли ти перебуваєш в токсичному середовищі, навіть якщо воно просто експертне чи реформаторське, ти стаєш як Брукс (герой фільму «Втеча з Шоушенка», який повісився, оскільки після 50 років в тюрмі не зміг інтегруватися на свободі) через якийсь період. Ти не можеш вже бути нормальною людиною. І це всі, хто йдуть в реформатори або в політику, мають розуміти, що станете частиною інституції. Так, ви її зміните, ви її покращите, але це десятки тисяч людей мають змінити її потроху, і вони за це заплатять — сім’ями, стосунками, репутацією, нервовою системою, здоров’ям і так далі. Але по-іншому не змінюється країна, — резюмував Милованов.

Нагадаємо, Милованов у лютому вину за провал переговорів із Міжнародним валютним фондом щодо надання чергового траншу поклав на іноземних кредиторів.