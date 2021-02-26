Это всегда жертва, ты становишься токсичным — экс-министр об украинской политике

https://racurs.ua/n151009-eto-vsegda-jertva-ty-stanovishsya-toksichnym-eks-ministr-ob-ukrainskoy-politike.html

Ракурс

Тимофей Милованов, экс-министр развития экономики, рассказал о влиянии украинской политики, а также о последствиях пребывания во власти.

Получается, что это всегда жертва. Человек, который идет туда (работать во власти — ред.). Так же как я был министром, последствия для меня — очень плохие с точки зрения токсичности, правоохранительных органов, отношений, репутации, всего остального… Это цена. Когда ты заходишь туда что-то менять, сразу можно просто забыть о своей репутации. И не потому, что ты хороший или плохой. А потому, что меня подловил на том «дебиле» Коломойский, и я не знал, как отвечать. И все. Оно ко мне прицепилось, — заявил Милованов в интервью «ВВС Украина».

Экс-чиновник вспомнил слова Игоря Коломойского, который 21 октября 2019 года обозвал его дебилом и посоветовал уйти в отставку. Таким образом олигарх отреагировал на комментарий Милованова о сатирической песне «95 Квартала» о пожаре в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Экс-министр тогда заявил, что эта «шутка» может негативно повлиять на инвестиционный климат Украины.

Это цена, и я ее знал в 2014 году. Что эту цену придется заплатить. Когда ты в политике, когда ты находишься в токсичной среде, даже если она просто экспертная или реформаторская, ты становишься как Брукс (герой фильма «Побег из Шоушенка», который повесился, поскольку после 50 лет в тюрьме не смог интегрироваться на свободе) спустя какой-то период. Ты не можешь уже быть нормальным человеком. И это все, кто идет в реформаторы или в политику, должны понимать, что вы станете частью института. Да, вы ее измените, вы ее улучшите, но это десятки тысяч людей должны изменить ее понемногу, и они за это заплатят — семьями, отношениями, репутацией, нервной системой, здоровьем и так далее. Но по-другому не меняется страна, — резюмировал Милованов.

Напомним, Милованов в феврале ответственность за провал переговоров с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша возложил на иностранных кредиторов.