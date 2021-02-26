https://racurs.ua/n151007-mokryy-sneg-vozvraschaetsya-pogoda-v-ukraine-na-27-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 27 февраля ожидается с дождем и мокрым снегом (в большинстве регионов небольшим, на западе — умеренным).

В целом дневная температура снизится на 2−5°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 февраля будет дождевой. Ночью температура воздуха составит +2…+4°, днем — +4…+6 °. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове ночью будет с дождем, днем — со снегом и мокрым снегом. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5°, днем — поднимутся до + 5…+7°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков ночью и с дождем днем. Ночью ожидается температура воздуха +3…+5 °, днем — +7…+9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков ночью и с дождем днем. Ночью термометры покажут +2…+4°, днем — 3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет со снегом и мокрым снегом в течение суток. В течение суток температура будет находиться в пределах +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье также будет со снегом и мокрым снегом в течение суток. Ночью температура составит +3…+5°, днем ​​воздух прогреется до +7…+9°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 февраля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.