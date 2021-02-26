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Ракурс
Зеленский хочет привлекать к ответственности за невыполнение решений СНБО

Зеленский хочет привлекать к ответственности за невыполнение решений СНБО

26 фев 2021, 16:53
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Владимир Зеленский в пятницу, 26 февраля, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 февраля о состоянии выполнения решений СНБО. Документ предусматривает, что Кабинет министров будет обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений Совета нацбезопасности и обороны.

Соответствующий указ сегодня был размещен на сайте президента Украины.

В частности, в решении СНБО указано, что правительство должно:

  • а) обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений РРНБО, введенных в действие указами президента;

  • б) принять меры по привлечению в установленном порядке к ответственности лиц, виновных в невыполнении решений СНБО, подписанных Зеленским;

  • в) ввести процедуру одобрения Кабмином планов организации выполнения задач, определенных в решениях СНБО.

Премьер Денис Шмыгаль должен лично контролировать деятельность руководителей органов исполнительной власти по обеспечению выполнения решений СНБО.


Напомним, СНБО 19 февраля решил ввести санкции против ряда лиц, среди которых — Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Также на пять лет ввели санкции в отношении каналов «112 Украина», NewsOne, ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Источник: Ракурс


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