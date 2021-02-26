От COVID-19 можно сбежать на острова в Средиземноморье

Вулканический остров Линоза. Фото: antropocene.it

https://racurs.ua/n151005-ot-covid-19-mojno-sbejat-na-ostrova-v-sredizemnomore.html

Ракурс

Спастись от пандемии коронавируса можно на островах в Средиземноморье, которые принадлежат Италии.

Ни одного случая COVID-19 не зафиксировали на вулканическом острове Линоза, который расположен между Сицилией и Тунисом в Средиземном море. Чтобы попасть туда, сначала нужно долететь до острова Лампедуза, а там уже сесть на паром. Об этом сообщает CNN.

Также на Линозу можно попасть паромом, который отправляется в Порто-Эмпедокле. Плыть надо будет 12 часов. Всех посетителей, прибывающих на остров, просят сделать соответствующие тесты еще во время переправы, прежде чем они сойдут на берег.

Не обнаруживали коронавируса и на архипелаге Тремити. Жители этого края преимущественно живут на двух главных других островах и приезжают в основном летом.

Остров Вулькано в Тирренском море остался почти пуст из-за коронавируса. С начала пандемии там зафиксировали лишь один случай заражения COVID-19. Ни одного больного коронавирусом не было на островах Филикудиі и Аликуди.

Напомним, 26 февраля Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон. При этом «красный» список существенно сократился — до 61 страны. По сравнению с прошлой неделей отсюда вычеркнули 10 стран — Швейцарию, Грузию, Колумбию, Кипр, Румынию, Боливию, Болгарию, Ботсвану, Малайзию и Российскую Федерацию.