Від COVID-19 можна втекти на острови у Середземномор’ї

Вулканічний острів Ліноза. Фото: antropocene.it

https://racurs.ua/ua/n151005-vid-covid-19-mojna-vtekty-na-ostrovy-u-seredzemnomor-yi.html

Ракурс

Врятуватися від пандемії коронавірусу можна на островах у Середземномор’ї, які належать Італії.

Жодного випадку COVID-19 не зафіксували на вулканічному острові Ліноза, який розташований між Сицилією і Тунісом у Середземному морі. Щоб потрапити туди, спочатку потрібно долетіти до острова Лампедуза, а там вже сісти на пором. Про це повідомляє CNN.

Також на Лінозу можна потрапити поромом, який відправляється в Порто-Емпедокле. Пливти треба буде 12 годин. Усіх відвідувачів, які прибувають на острів, просять зробити відповідні тести ще під час переправи, перш ніж вони зійдуть на берег.

Не виявляли коронавірусу й на архіпелазі Треміті. Жителі цього краю переважно живуть на двох головних інших островах і приїжджають здебільшого влітку.

Острів Вулькано в Тірренському морі залишився майже порожній через коронавірус. З початку пандемії там зафіксували лише один випадок зараження COVID-19. Жодного хворого на коронавірус не було на островах Філікуді і Алікуді.

Нагадаємо, 26 лютого Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон. При цьому «червоний» список суттєво скоротився — до 61 країни. У порівнянні з минулим тижнем звідси викреслили 10 країн — Швейцарію, Грузію, Колумбію, Кіпр, Румунію, Болівію, Болгарію, Ботсвану, Малайзію й Російську Федерацію.