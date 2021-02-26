Список країн «червоної» зони скоротився. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n150990-spysok-krayin-chervonoyi-zony-ukrayina-skorotyla-do-61-derjavy.html

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Список країн «червоної» та «зеленої» зон 26 лютого оновило Міністерство охорони здоров’я України.

При цьому «червоний» список суттєво скоротився — до 61 країни. У порівнянні з минулим тижнем звідси викреслили 10 країн — Швейцарію, Грузію, Колумбію, Кіпр, Румунію, Болівію, Болгарію, Ботсвану, Малайзію й Російську Федерацію. Загалом «зелений» список включає в себе 133 країни. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Досі «червоними» залишаються Чехія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, США, ОАЕ, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Словаччина та інші.

Як відомо, у разі прибуттю громадянина з країн «зеленої» зони, то карантин проходити не потрібно. Якщо з «червоної» зони, то потрібна двотижнева самоізоляція. Достроково з неї можна вийти, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. При цьому можна привезти тест з собою, але він має бути зроблено не раніше, ніж за 72 години до приїзду.

Нагадаємо, з 1 березня громадяни України зможуть подорожувати до Грузії за умови наявності негативного результату ПЛР-тестування, зробленого за 72 години до перетину кордону. На третій день свого перебування в країні туристи зобов’язані пройти повторне ПЛР-тестування за свій рахунок.