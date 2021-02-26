Список стран «красной» зоны сократился. Фото: BBC

https://racurs.ua/n150990-spisok-stran-krasnoy-zony-ukraina-sokratila-do-61-gosudarstva.html

Ракурс

Список стран «красной» и «зеленой» зон 26 февраля обновило Министерство здравоохранения Украины.

При этом «красный» список существенно сократился — до 61 страны. По сравнению с прошлой неделей отсюда вычеркнули 10 стран — Швейцарию, Грузию, Колумбию, Кипр, Румынию, Боливию, Болгарию, Ботсвану, Малайзию и Российскую Федерацию. Всего «зеленый» список включает в себя 133 страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

До сих пор «красными» остаются Чехия, Черногория, Эстония, Израиль, США, ОАЭ, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Литва, Латвия, Словения, Словакия и другие.

Как известно, в случае прибытия гражданина из стран «зеленой» зоны, то карантин проходить не нужно. Если из «красной» зоны, то нужна двухнедельная самоизоляция. Досрочно из нее можно выйти, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат. При этом можно привезти тест с собой, но он должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до приезда.

Напомним, с 1 марта граждане Украины смогут путешествовать в Грузию при условии наличия отрицательного результата ПЦР-тестирования, произведенного за 72 часа до пересечения границы. На третий день своего пребывания в стране туристы обязаны пройти повторное ПЦР-тестирование за свой счет.