Когда Киев договорится с МВФ за транш, рассказал экс-глава Минэкономики

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Когда Киев договорится с Международным валютным фондом (МВФ) за очередной транш в рамках программы кредитования, спрогнозировал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Нам деньги нужны для макроэкономической стабильности, и, особенно, до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей где-то до начала лета, — заявил Милованов в интервью «ВВС Украина».

Он добавил, что сейчас есть один большой блок «проблемных» вопросов, а также бюджетный дефицит.

Здесь, с одной стороны, бюджетный дефицит это ок, особенно во время COVID-19, особенно когда экономика растет. С другой стороны, здесь важно не перегнуть палку и не разрушить макроэкономическую стабильность, — отметил экс-чиновник.

По его словам, МВФ более консервативно настроен в подобных вопросах и рекомендует «не тратить».

А наша сторона, она более политизирована, им нужно пробиться, показать результат. Люди же избрали Зеленского, чтобы показать результаты. Поэтому они готовы рисковать и говорят: давайте больше потратим на то, то — от зарплат к инвестициям, чтобы показать результат. И здесь есть конфликт, — отметил глава Киевской школы экономики.

По его мнению, это стандартный конфликт, потому что политический цикл короче нежели макроэкономический.