Коли Київ домовиться з МВФ за транш, розповів екс-глава Мінекономіки

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Коли Київ домовиться з Міжнародним валютним фондом (МВФ) за черговий транш в рамках програми кредитування, спрогнозував екс-міністр економіки Тимофій Милованов.

Нам гроші потрібні для макроекономічної стабільності, і, особливо, до вересня. Тому я думаю, що в будь-якій ситуації ми досягнемо домовленостей десь до початку літа, — заявив Милованов в інтерв’ю «ВВС Україна».

Він додав, що нині є один великий блок «проблемних» питань, а також бюджетний дефіцит.

Тут, з одного боку, бюджетний дефіцит це ок, особливо під час COVID-19, особливо коли економіка зростає. З іншого боку, тут важливо не перегнути палку і не зруйнувати макроекономічну стабільність, — зазначив екс-чиновник.

За його словами, МВФ більш консервативно налаштований у подібних питаннях і рекомендує «не витрачати».

А наша сторона, вона більше політизована, їм потрібно пробитися, показати результат. Люди ж вибрали Зеленського, щоб показати результати. Тому вони готові ризикувати і кажуть: давайте більше витратимо на те, на те, — від зарплат до інвестицій, щоб показати результат. І тут є конфлікт, — зауважив глава Київської школи економіки.



На його думку, це стандартний конфлікт, тому що політичний цикл коротший аніж макроекономічний.

Нагадаємо, 13 лютого місія МВФ безрезультатно завершила роботу в Україні. Представники МВФ заявили, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.